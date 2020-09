Auto finisce fuori strada, morto un 23enne

Ha perso il controllo dell'auto, che è finita in un piccolo canale di scolo, contro il terrapieno in cemento dell'ingresso di un'abitazione. Purtroppo, non c'è stato niente da fare per un 23enne di Mirano, L.N., che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in un incidente lungo via Scaltenigo.

Il giovane, intorno alle 3 e un quarto, era al volante della sua Opel Agila quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Violentissimo l'impatto, tanto che i soccorritori al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 23enne. Sul posto anche i vigili del fuoco.