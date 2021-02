Auto esce di strada e finisce nel canale, ferito il conducente

L'incidente martedì pomeriggio in via Parauro a Mirano. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo

L'auto è uscita di strada ed è finita dritta contro il muro in cemento di accesso a una proprietà e poi nel canale di scolo. E' rimasto ferito il conducente di un veicolo che martedì pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente a Mirano.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 15.30 in via Parauro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal comando di Mira, che hanno estratto il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo e messo l'auto in sicurezza. L'uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem e accompagnato all'odpedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.