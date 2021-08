Auto investe un gruppo di ciclisti: due all'ospedale

È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo via Trevignano a Montebelluna (Treviso). Verso le ore 9 - scrive TrevisoToday - un'automobile di una scuola guida, con un ragazzo al volante, ha colpito un gruppetto di ciclisti in quel momento in corsa sulla sua direttrice di marcia.

Nell'impatto sono finiti a terra due anziani, un 70enne di Zelarino (poi elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso) ed un 73enne di Mestre, portato invece all'ospedale di Montebelluna per accertamenti. A chiamare i soccorsi un altro ciclista che fortunatamente non ha riportato danni. Per i rilievi di rito è arrivata la polizia locale.