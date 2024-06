Incidente in autostrada, morta una ragazza di 20 anni

Un violento scontro tra un'automobile e un mezzo pesante lungo l'autostrada A4 ha causato la morte di una giovane donna di 20 anni. L'incidente si è verificato attorno alle 22 di ieri, 19 giugno, in direzione Trieste, poco dopo l'area di servizio Arino est e prima del bivio con la A57. Risulta ferito un uomo, che si trovava nella vettura assieme alla vittima.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La polizia stradale è impegnata nella ricostruzione dell'incidente, ma sembra che si sia trattato di un tamponamento: la macchina, una Fiat Panda, avrebbe urtato con forza l'autoarticolato che la precedeva, restando schiacciata. È illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

Il primo a intervenire sarebbe stato un pompiere di Udine che stava percorrendo lo stesso tratto autostradale e si è fermato per prestare soccorso. Ha avviato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell'arrivo delle ambulanze. Sono giunti anche i vigili del fuoco da Mira e Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e coadiuvato i soccorsi del 118. Nonostante i tentativi, alla fine il medico ha dovuto dichiarare la morte della ragazza. Il conducente della Fiat Panda è stato trasferito in ospedale per le cure.

Presente anche il personale di Cav, con gli ausiliari della viabilità. Per permettere i soccorsi alle persone coinvolte e garantire la sicurezza degli operatori, il Centro operativo della concessionaria autostradale ha disposto la chiusura della carreggiata, con uscita consigliata a Padova est. Le operazioni di soccorso sono durate fino a mezzanotte e mezza, poi l'autostrada è stata riaperta prima su due e poi su tre corsie di marcia.