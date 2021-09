Investita da un'auto, morta una 64enne

L'incidente il 10 settembre a Dese. Luigina De Biasi è stata portata all'ospedale in condizioni gravissime e non ce l'ha fatta

/ Via Altinia

Luigina De Biasi, 64enne di Dese, è morta in seguito a un incidente stradale di cui è stata vittima la sera di venerdì 10 settembre. Stava camminando sulla corsia ciclopedonale di via Altinia, vicino a casa, quando è stata investita da un'automobile che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando una manovra di retromarcia. Alla guida della macchina c'era un 34enne, anche lui del posto.

La donna, cadendo a terra, ha battuto la testa e riportato gravi lesioni. Portata all'ospedale in ambulanza, ne è stata dichiarala la morte cerebrale e poi, il 13 settembre, il decesso. Sull'incidente è stato aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale. Luigina De Biasi, originaria di Casale sul Sile, lascia due figlie, il padre e quattro tra sorelle e fratelli.