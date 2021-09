Mortale in autostrada, il tratto è quello fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste

Un tamponamento fra tre mezzi pesanti si è verificato poco prima delle 18 nel tratto dell’autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. A seguito dello schianto uno dei conducenti degli autoarticolati di nazionalità rumena è deceduto.

Sul posto il personale di Autovie Venete che fa defluire il traffico sulla corsia di sorpasso, il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e i mezzi di soccorso meccanico. Alle 20 è stato chiuso il tratto autostradale della A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. La chiusura si è resa necessaria per consentire la rimozione in sicurezza dei mezzi pesanti incidentati e, in particolare, di un grosso carico di lamiere trasportato da uno degli autoarticolati. Salgono a 10 le vittime di incidenti rilevati dalla polizia stradale dall'inizio del 2021 ad oggi.