Muore anziano investito in bici sulla Romea

Un'altra vittima di un incidente in strada. A perdere la vita martedì poco dopo le 18 è stato un anziano di 83 di Adria che percorreva in sella alla sua bicicletta la statale 309 Romea, all'altezza di Cavanella d'Adige, a Chioggia. L'uomo urtato da un furgone è finito a terra e dopo l'impatto non ha più ripreso conoscenza. Vani i tentativi di rianimazione del 118 arrivato da Chioggia e da Rovigo, che ha dovuto alla fine dichiarare il decesso dell'uomo.

Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri di Chioggia gli agenti della Municipale, ma sono in mano alla polizia locale di Chioggia le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire come sia successo l'incidente mortale. I vigili hanno anche avuto il compito di avvisare i famigliari della vittima. Intanto il traffico sulla Romea, in quell'ora così delicata per la viabilità cittadina sia all'ingresso che in uscita, è rimasto bloccato e lunghe code si sono formate a richiedere un intervento ulteriore di gestione della sicurezza stradale da parte degli agenti.

Da quanto finora è emerso dai primi rilievi sul mortale, l'83enne che proveniva da sud avrebbe attraversato la Romea con l'intenzione di andare verso Cavanella e in quel momento è stato centrato in pieno dal furgone che sopraggiungeva sempre da sud. L'uomo al volante del mezzo più grande non è di Chioggia.