Perde la vita in scooter lungo la Castellana

Un motociclista di 63 anni ha perso la vita in uno schianto contro una macchina intorno alle 19 di giovedì, mentre viaggiava sulla Castellana a Martellago in sella a uno scooter.

L'impatto è stato tremendo sulla regionale che collega Venezia alla provincia di Vicenza. Il centauro che arrivava da Mestre ha trovato davanti a sé una Renault subito dopo la rotonda, che stava per svoltare verso il ristorante pizzeria Fornace. L'auto viaggiava quindi in senso opposto di marcia e stava girando a sinistra. Quando è arrivato lo scooter la macchina probabilmente non aveva ancora completato la manovra che i due mezzi schiantandosi l'uno contro l'altro sono usciti di carreggiata facendo sbalzare a terra il motociclista.

L'impatto violento al suolo ha reso vane le speranze dei soccorritori di poterlo salvare. A lungo gli operatori del Suem hanno tentato le manovre di rianimazione in strada, mentre sul posto c'erano anche i vigili del fuoco, molta gente intorno per capire cosa fosse successo e il sindaco Andrea Saccarola. Quando anche gli ultimi deboli segni di vita del centauro sono cessati, i medici ne hanno dichiarato la morte, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, in servizio di pattugliamento del territorio in quel momento, e poi subito deviate sul tratto del mortale.

Quindi sono iniziati i rilievi dei carabinieri e l'identificazione della salma con la ricostruzione sommaria attraverso le testimonianze. Poi verranno ricavate tutte le immagini disponibili e con il sequestro dei mezzi sarà probabilmente possibile ricostruire con più esattezza la dinamica e la velocità della traiettoria dello scooter e dell'utilitaria, capendo se sia mancata ad esempio la visibilità per compiere le manovre che hanno portato allo schianto.

Le analisi sulle condizioni di salute e le verifiche di eventuali cellulari completeranno il quadro. Nell'attesa di poter rintracciare i famigliari dell'uomo scomparso, per informarli della tragedia, non sono state diffuse le sue generalità. Persone del posto sembra invece fossero a bordo della Renault coinvolta nell'impatto. Nel pomeriggio a Marghera, nei pressi del negozio Decathlon, un paio di ore prima è stato investito un ragazzo di 15 anni mentre attraversava in bicicletta. Gravissime le sue condizioni: il giovane in fin di vita è stato elitrasportato all'Angelo di Mestre.