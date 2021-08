Sfonda una ringhiera e si rovescia con l'auto in un cortile: morto un 61enne

È successo stasera a Dolo, in via Marco Polo all'incrocio con via Calcroci

Incidente mortale verso le 20.30 di stasera, venerdì 13 agosto, a Dolo. Un uomo alla guida di una Volkswagen Scirocco è uscito di strada, sembra in maniera autonoma, ed è morto. L'auto ha sfondato una ringhiera ed è finita rovesciata in un cortile privato sotto il piano stradale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare il decesso dell'automobilista, di 61 anni di Mira.

I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira in via Marco Polo, all'incrocio con via Calcroci nella frazione di Sambruson, e hanno messo in sicurezza la Volkswagen. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco dopo un'ora erano ancora in corso.