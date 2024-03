Mortale al Lido, 67enne a piedi investito da una macchina

Investito da una macchina mentre percorreva via Sandro Gallo a piedi un uomo di 67 anni, Stefano La Sorella, ha perso la vita sabato sera al Lido. Erano circa le 19.30 quando alla centrale della polizia locale è arrivata la richiesta di soccorso per una persona priva di conoscenza a terra. L'ambulanza del Suem ha iniziato le manovre per la rianimazione, andando avanti a lungo prima che il medico confermasse l'impossibilità di salvare l'uomo confermandone il decesso. I vigili del fuoco chiamati sul posto hanno chiuso il tratto dove gli agenti per ore sono stati impegnati nei rilievi.

Nella zona è presente un cantiere dei lavori pubblici in questo momento; è possibile che nell'attraversamento il 67enne a piedi e il veicolo non si siano visti reciprocamente, per la presenza di impalcature e pannelli. Sarà la ricostruzione a dirlo con certezza. Intanto sono stati eseguiti tutti i test, dall'alcol alle sostanze come da prassi e nel frattempo sul posto sono arrivati i figli della vittima. Il corpo al termine dei rilievi della polizia locale che ha dirottato al Lido varie pattuglie, verrà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria (sotto: foto Facebook Stefano La Sorella).