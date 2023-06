Si sente male mentre guida, finisce contro il guard rail e perde la vita

Si sente male mentre guida, perde il controllo della macchina e finisce contro il guard rail. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per P. N., un uomo di 77 anni che ha perso la vita mercoledì in tarda mattinata, mentre conduceva la sua Fiat 500 L all'altezza della rotonda di via 11 Settembre, in zona ex Macello a Spinea, appena dopo aver imboccato via Cattaneo.

A bordo della sua macchina c'era anche un cane, che si è salvato ed è stato preso in consegna, non senza difficoltà vista la stazza, dalla polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, intervenuta per i rilievi e la ricostruzione del fatto. Sul posto i vigili del fuoco, allertati per l'emergenza, e il Suem, che ha constatato il decesso, poiché era tardi per tentare la rianimazione. Le indagini ricostruiranno se il malore abbia causato la morte prima dell'uscita di strada autonoma, ma in base alle prime informazioni le condizioni di salute dell'uomo sarebbero precipitate improvvisamente e questa sarebbe la causa del decesso, prima dell'impatto contro il guard rail della 500 L, in via Cattaneo.