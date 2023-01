Contro un palo della luce in Castellana, morto un 61enne in moto

Incidente mortale poco prima delle 22 ieri sera vicino alle Poste di Trivignano, lungo la Castellana. Vigili del fuoco e polizia locale, oltre ai soccorsi del Suem, erano vicini all'incrocio della frazione di Mestre, ai confini con il Comune di Martellago, dove una moto, una Bmw GS 1250 è finita fuori strada e contro un palo della luce.

Nello schianto il motociclista, un uomo di 61 anni residente in zona, è stato catapultato sull'asfalto e per strapparlo alla morte gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla, nonostante le manovre per tentare di salvarlo. In base alle prime verifiche degli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia, a causare l'incidente sarebbe stata una fuoriuscita autonoma del motociclista sul rettilineo, poco distante dall'incrocio. Gli agenti hanno gestito la viabilità per far defluire il traffico sul tratto, non intenso ma presente a quell'ora, mentre a terra il corpo della persona senza vita è stato coperto in attesa dei rilievi e della ricostruzione, ed è rimasto adagiato accanto a un casco.