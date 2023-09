Mortale a Mirano muore un 31enne in moto

Un impatto violento in moto, contro la fiancata di un'utilitaria e nulla si è potuto fare per salvare un giovane di 31 anni originario della Romania che viaggiava in sella a una Ducati. L'incidente mortale è accaduto verso le 8.30 di oggi, lunedì 11 settembre, all'altezza dell'incrocio fra via Cavin di Sala e via Luigi Bianchi a Mirano, da dove usciva la Ford Fiesta guidata da un 27enne miranese che si è scontrata con la moto in arrivo da sinistra.

Tutta l'area è stata chiusa dalla polizia locale dell'Unione dei comuni del Miranase impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica esatta. Il Suem in arrivo dall'ospedale ha tentato a lungo le manovre per rianimare il motociclista ma i soccorritori non hanno avuto risultati e il medico ha dichiarato la morte. Il giovane viveva a Olmo di Martellago.