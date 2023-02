Mortale in moto nel Padovano, muore un 21enne di Mirano

Sulla sua moto, lungo la strada regionale 308 nel Padovano in direzione Campodarsego, perde il controllo della due ruote, si schianta sul cavalcavia e perde la vita. L'incidente mortale è successo sabato dopo le 17: a perdere la vita un 21enne di Mirano, Giordano Sanginiti, figlio di Antonio ed Elena Pasco. Lo riporta PadovaOggi.

L'impatto è avvenuto sopra il cavalcavia subito dopo l'uscita di Bragni. Per Giordano non c'è stato nulla da fare. Aveva compiuto gli anni il 24 dicembre ed era stato studente all'istituto superiore Levi Ponti di Mirano, proseguendo poi gli studi alla facoltà di Medicina dell'università di Padova. Amante della natura, della compagnia e delle due ruote, nel pomeriggio sembra fosse diretto verso Castelfranco Veneto quando è accaduta la tragedia.

Secondo i primi riscontri della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco (Padova) che si sta occupando delle indagini, il motociclista dopo aver superato l'uscita di Bragni, è salito sul cavalcavia in direzione Campodarsego, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo. Urtato dalla sua stessa moto deve essere caduto. L'impatto con il guardrail non gli ha lasciato scampo: l'urto è stato fatale e i soccorritori del 118 non hanno fatto in tempo a rianimarlo. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono andate avanti fino a tarda sera. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi.

Ancora da accertare le cause che hanno portato all'impatto mortale. Con la vittima, su un'altra moto, viaggiava sulla stessa direzione un amico. Ad un tratto quest'ultimo non ha più visto il ventunenne ed è tornato indietro preoccupato. Sono stati momenti strazianti quando l'ha visto a terra ormai privo di vita. «Esprimo grande vicinanza alla famiglia a nome della comunità. È una terribile tragedia che nuovamente colpisce un giovane e un nucleo conosciuto che partecipava attivamente alla vita della colettività», commenta il sindaco di Mirano Tiziano Baggio, che in serata è venuto a conoscenza del mortale accaduto fuori provincia.