Schianto mortale a Noale, muore un ragazzo di 19 anni

Un'altra vita giovane spezzata. Un ragazzo di 19 anni di Santa Maria di Sala (Veternigo), R.G., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto verso le 4.30 del mattino di domenica sulla strada regionale Noalese, poco distante dal centro cittadino. I rilievi e la ricostruzione dei carabinieri intervenuti chiariranno la dinamica dello schianto che, in base alle prime verifiche, sarebbe avvenuto a seguito di un'uscita autonoma dell'auto dalla carreggiata. A bordo viaggiavano 5 giovani. Uno di loro per le ferite riportate ha perso la vita.

Il gruppo rientrava da una serata, sembra che l'auto andasse verso Santa Maria di Sala. I segni sull'asfalto e l'impatto del veicolo al termine della corsa contribuiranno a far luce sulla ragione della presunta perdita di controllo del mezzo. L'auto è stata sequestrata. I carabinieri di Noale lavoreranno anche all'ascolto dei superstiti. Per ora non sembra che altri mezzi oltre a quello interessato dall'incidente siano rimasti coinvolti nel mortale.