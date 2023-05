Mortale a Brondolo, Armelao: «Subito un sopralluogo della provinciale con la Città metropolitana»

«Lunedì invierò una richiesta urgente alla Città metropolitana per effettuare un sopralluogo urgente su quel tratto di provinciale». Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao interviene sulla drammatica uscita di strada del furgone che sabato sull'Arzerone, vicino al ristorante l'Intrigo, ha causato la morte di un 40enne di Rosolina, Filippo Fregnan.

Sono bastati pochi minuti. Perso il controllo del furgone che guidava, l'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo che si è rovesciato su un lato ribaltandosi addosso alla vittima, sola al volante. L'incidente è successo verso le 13.30 di fronte al ristorante l'Intrigo. In quel tratto il furgone ha iniziato a sbandare fino a uscire di strada in modo autonomo, secondo le prime verifiche. Il conducente, che pare non avesse la cintura, non ha avuto scampo restando schiacciato dalle lamiere del mezzo: per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Si tratta del secondo schianto questa settimana in zona: martedì era rimasta coinvolta un'ambulanza della Croce Verde con un ferito grave e un operatore che al passare delle ha avuto delle complicazioni.

«Le motivazioni di quello che è successo sono tante, ma quello che chiedo a tutti è di rispettare sempre i limiti di velocità e di prestare sempre la massima attenzione durante la guida. Non voglio entrare nel merito dell’incidente, sarà la polizia locale a ricostruire la dinamica, ma quello che chiederò da sindaco è un sopralluogo congiunto alla nostra polizia locale e ai tecnici della Città metropolitana per verificare ulteriori accorgimenti in quel tratto di strada, per capire la situazione del manto stradale, la segnaletica verticale e altre azioni che si possono mettere in atto per aiutare gli utenti», continua Armelao.

In base ai rilievi, il veicolo avrebbe iniziato a sbandare fino a uscire di strada senza il coinvolgimento, sembra, di altri veicoli. Fregnan ha perduto il controllo del furgone ed è rimasto travolto. Tra le ipotesi al vaglio anche quella del malore: l'uomo tolta la cintura potrebbe aver tentato di accostare per fermarsi, perdendo il controllo del veicolo. Ipotesi da valutare anche con le immagini e le testimonianze. «Già lunedì - ribadisce Armelao - invierò una richiesta urgente alla Città metropolitana per far sì che si possa effettuare un sopralluogo urgente su quel tratto di strada».