Esce di strada e perde la vita 19enne di San Donà

La Peugeot 208 guidata dal 19enne Gabriel Andreetta è uscita di strada nella notte fra sabato e domenica, e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Incidente mortale verso le due, in via Fossà a San Donà, per cause in fase di ricostruzione. L'auto di Gabriel ha terminato la corsa lungo il canale, a bordo strada: i soccorsi del Suem 118 sono intervenuti tentando a lungo le manovre di rianimazione sperando in un segnale di vita, che alla fine non c'è stato.

Sul posto oltre al Suem i vigili del fuoco per il recupero dell'auto con la loro autogru e i carabinieri della compagnia di San Donà per i rilievi e la ricostruzione. Se in prima analisi sembrerebbe che la macchina con Andreetta alla guida sia uscita di strada in modo autonomo, restano da capire le cause di un'eventuale perdita del controllo del veicolo che ha portato in un breve arco di tempo all'esito mortale.