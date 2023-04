Mortale lungo la Triestina, perde la vita un motociclista

Schianto mortale lungo la Triestina nel giorno di Pasqua: ha perso la vita un motociclista 26enne mestrino. Tragedia sulle strade nel giorno di festa lungo l'arteria dell'aeroporto che conduce verso le spiagge di Jesolo e del litorale. Una strada molto trafficata in questa giornata e che verso le 15 ha visto coinvolti un furgone e una moto, un 600 - sulla quale viaggiava un giovane da solo - che si sono schiantati mentre la due ruote era al ritorno da Jesolo verso Mestre.

L'impatto fra i mezzi è avvenuto intorno a quell'ora, gli uomini del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia alle 18.30 erano ancora sul posto a completare la ricostruzione della dinamica e a sgomberare e rimettere in sicurezza il tratto che è proprio di fronte al park Brusutti, in via Triestina 181. Sembra che il furgone andando verso Jesolo, all'opposto della 600, svoltasse proprio a sinistra per entrare da Brusutti poiché è un mezzo per il trasporto di persone che appartiene appunto alla ditta che ha sede sulla Triestina, poco distante dalla sede delle Officine Leonardo, sul lato opposto della strada statale 14. La causa di quanto accaduto potrebbe essere una manovra azzardata ma tutto è in fase di accertamento, mentre il reparto si è anche dovuto occupare di raggiungere la famiglia del giovane motociclista, che è di Mestre, per riferire della scomparsa.