Auto nel fossato, morto un uomo

Uscito di strada con l'automobile, è morto nel violento impatto. Il tragico incidente si è verificato questa mattina, sabato 19 novembre, nel territorio di Scorzè, lungo via Castellana. La macchina è finita rovesciata in un canale di scolo contro il muro in cemento di un ponticello.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 8. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto il conducente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, invano. Alla fine il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, le cui generalità non sono ancora note.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro, che per ora non sono chiarite. Da accertare se l'automobile sia uscita di strada autonomamente o se siano coinvolti in qualche modo altri veicoli. Le operazioni di recupero dell’auto sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento