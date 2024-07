Incidente mentre rientra a casa dal lavoro. Muore George Manole

Ha perso la vita mentre rientrava a casa dal lavoro, martedì sera, sulla strada statale 14 che da San Donà va verso Jesolo. George Manole, 58enne, padre di due figli di origini rumene da anni lavoratore in Italia, era residente a Meolo con la famiglia.

Alla guida di una Fiat Punto verso le 19.30 di martedì, si è scontrato con un camion cisterna in prossimità del ponte dei Granatieri, in via Mario del Monaco e per lui quasi subito non c'è stato niente da fare. Lo scontro non gli ha lasciato scampo. Era arrivato anche l'elisoccorso sul posto per il trasferimento all'ospedale, ma il mezzo è rientrato senza nessuno a bordo, dopo i tentativi di rianimazione del 118.

La polizia locale di San Donà sta ricostruendo tutto in base ai rilievi, le misurazioni e le immagini. I segni sul mezzo pesante, danneggiato nella parte anteriore sinistra (a differenza dell'utilitaria distrutta) farebbero pensare a un frontale, ma alla definizione della dinamica esatta stanno ancora lavorando gli agenti sandonatesi. Sull'intervento, oltre ai soccorsi del Suem, c'erano i vigili del fuoco.