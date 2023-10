Mortale all'imbocco della tangenziale di Mestre, perde la vita un motociclista

Un motociclista sessantenne di Treviso, S.M., è la vittima dell'incidente accaduto a mezzogiorno venerdì, sullo svincolo che dal raccordo dell'aeroporto Marco Polo porta in tangenziale a Mestre, al confine tra le competenze di Concessioni Autostradali Venete (Cav) e Autostrade Alto Adriatico. L'impatto è avvenuto tra un tir con targa italiana e una moto guidata da un uomo di 62 anni del Trevigiano. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Mestre intervenuta sul posto, insieme al personale del Suem: il medico ha dovuto constatare il decesso del motocilista.

La chiusura temporanea

Cav e Autostrade Alto Adriatico hanno lavorato assime, coordinate dalle centrali operative di Mestre e Palmanova. Chiuso per circa due ore e mezzo, fino alle 15.10, lo svincolo che dalla A27 con provenienza Treviso immette in tangenziale con direzione Milano e chiuso anche lo svincolo che dal Raccordo dall’aeroporto Marco Polo immette sempre in tangenziale di Mestre. A causa del restringimento di carreggiata dovuto alle operazioni di soccorso e rilievo, si sono formate code in direzione Milano-Venezia. Il traffico è stato deviato verso Trieste con inversione per tornare indietro a Marcon e a Dese.

Verso il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada

Da domani e per i prossimi 5 fine settimana la polizia stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in un'attività preventiva che si concluderà il 19 novembre giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare, la polizia stradale presidierà le diverse province italiane insieme ai medici della polizia di Stato con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. Sul punto i dati Istat riferiti al 2022 evidenziano un andamento abbastanza piatto. In sostanza non si rileva una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti. Anche l’andamento per l’anno 2023 si conferma senza particolari variazioni.

L’Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050. In questa direzione sono orientati gli sforzi operativi della polstrada, che guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a queste ultime un focus ha evidenziato che altra causa di incidentalità è la distrazione.

Domenica torna anche Cav in piazza, la “cittadella” della sicurezza stradale allestita nei principali centri del territorio da Concessioni Autostradali Venete e polizia stradale del Veneto, per avvicinare tutta la famiglia al mondo del viaggio, dei motori, della tecnologia e del soccorso. Appuntamento l’8 ottobre in piazza Borsa a Treviso, il 15 ottobre in piazzetta Coin a Mestre e il 22 ottobre in Prato della Valle a Padova, dalle 9 alle 18: saranno presenti le donne e gli uomini di Cav e delle sezioni polizia stradale del Veneto, per presentare le figure, i mezzi e i dispositivi che ogni giorno, 365 giorni all’anno, operano per garantire sicurezza, regolarità del traffico e assistenza ai viaggiatori.