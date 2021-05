Tragedia in A4: camioncino tampona un tir, morto il conducente

Tragedia in autostrada tra San Stino e Portogruaro. Attorno alle 15.20 di oggi pomeriggio il conducente di un autocarro, un piccolo camion, ha tamponato un tir in A4, in un tratto in quel momento molto trafficato a causa del rientro dei mezzi commerciali. I sanitari del Suem, giunti sul posto con l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per gestire i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, personale di Autovie Venete e 118. Alle 16.30 erano segnalate code tra Cessalto e San Stino con uscita obbligatoria proprio a San Stino per chi è diretto a Trieste.

Nella stessa direzione, ma nel tratto a tre corsie tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, un camion ha invece investito un uomo che stava riparando la ruota del camper in corsia di emergenza. L’incidente è avvenuto alle 15.