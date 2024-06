Schianto sullo scooter mentre rientra, Giampaolo Bacci muore vicino casa

Mortale nella notte a Olmo di Martellago. Mentre tornava dal lavoro, Giampaolo Bacci, 61 anni, a pochi metri da casa, in sella al suo scooterone, si è scontrato con una macchina guidata da un giovane del posto e nella caduta ha perso la vita. Nel volo a terra dalla due ruote, Giampaolo Bacci, Paolo per tutti, non ce l'ha fatta nonostante i soccorsi immediati del Suem dall'ospedale di Mirano. A dare l'allarme è stato un residente, svegliato dal botto, che si è affacciato alla finestra vedendo lo scooterista a terra. Bacci era a due passi da casa, su una strada percorsa infinite volte per andare e tornare a Venezia centro storico, dove lavorava come cameriere. Si trovava a neppure un chilometro da via Tasso, dove abitava con il figlio Isaniel e la compagna di lui.

Per ricostruire lo schianto mortale, i carabienieri stanno analizzando tutte le immagini: la zona è dotata di sorveglianza video e ci sono le telecamere dei negozi nelle vicinanze. È tutto in fase di ricostruzione, la causa dell'impatto potrebbe essere un sorpasso iniziato e finito male. Auto e scooter sono sotto sequestro, svolti i test sulle condizioni di guida del conducente dell'auto e rilevato ogni altro reperto utile a ricostruire cos'abbia portato in un rettilineo di un centro abitato a queste conseguenze estreme.

Giampaolo Bacci, grande lavoratore, amante degli animali, e del suo gatto, mite e una bravissima persona, come lo hanno descritto vicini di casa e amici storici, era originario di Carpenedo Bissuola, a Mestre. Lavorava da una vita, per trent'anni aveva fatto servizio al Ristorante Omnibus sul Canal Grande, poi con il Covid, quando il locale ha chiuso, ha cambiato qualche posto e adesso era in piazzale Roma. Sognava di tornare presto a Cuba, dove in uno dei tantissimi viaggi aveva conosciuto la sua ex moglie e aveva messo sù casa. Tornato in Italia, giusto per arrivare al pensionamento, non vedeva l'ora di terminare il servizio per tornare in quella terra che lo aveva letteralmente conquistato. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, a nome della città si unisce al dolore dei famigliari. «Invito a non abbassare la guardia mai in strada, specie quando c'è meno luce. La vita è preziosa e come vediamo basta un attimo a sconvolgere l'esistenza di tante persone».