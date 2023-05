Mortale a Vigonovo, centauro centra un furgone e perde la vita

Un motociclista di Saonara ha perso la vita verso le 14.30 di martedì a Vigonovo, in un incidente successo in via Roma, a 300 metri dal centro del Comune e vicino ai campi sportivi. In base alle prime informazioni, il Suzuki 600 su cui viaggiava il centauro, Giorgio Stocco di 68 anni, ha centrato un furgone che stava svoltando in vicolo Viterbo.

Mentre il veicolo a quattro ruote arrivava dal Padovano e viaggiava verso Vigonovo, la moto procedeva in senso inverso per raggiungere Saonara. Nella conclusione di un sorpasso, stando alle prime inforrmazioni, la moto e il furgone si sarebbero scontrati e il centauro andando a terra nell'impatto non ce l'avrebbe fatta. Tra i primi a sentire le sirene e giungere sul posto per capire cosa fosse accaduto, l'assessore alla Protezione civile di Vigonovo, Eros Cacco e il sindaco Luca Martello. Sul posto anche un altro assessore che risiede nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il mortale, Andrea Danieletto dei Lavori pubblici. «È un tratto molto trafficato e dove si corre, nonostante siano stati posti dei velobox e l'area sia sempre controllata dai carabinieri e dalla polizia locale. Siamo addolorati per la tragedia», sono state le prime parole di Danieletto. Sul posto ai rilievi hanno lavorato i carabinieri di Vigonovo, che fanno capo alla Compagnia di Chioggia Sottomarina, e la polizia locale della convenzione tra i Comuni al confine fra Veneziano e Padovano: Vigonovo, Stra, Noventa Padovana e Saonara. Per il tempo necessario a ricostruire la dinamica del mortale la strada è rimasta chiusa e i vigili hanno gestito il traffico.