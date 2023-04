Perizia tecnica cinematica per ricostruire l'incidente costato la vita a Kevin Erizzo

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati l'auitista A.A., 40 anni di Mira, nell'inchiesta sull'incidente costato la vita al motociclista 26enne Kevin Erizzo a Pasqua. Il mirese era alla guida del furgone, senza passeggeri, della Brusutti srl quando l'Aprilia Shiver di Erizzo e la navetta che stava svoltando per entrare nel parking di via Triestina 181 si sono scontrate e il centauro è volato a terra perdendo la vita quasi subito. La famiglia ha chiesto sia fatta luce sulla dinamica dell'incidente che ha strappato via il giovane ai suoi affetti. E il sostituto procuratore ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire cause e responsabilità dell'accaduto.

L’incarico per l’accertamento tecnico irripetibile sarà conferito martedìall'ingegner Mario Piacenti. Alle operazioni peritali parteciperà anche Pierluigi Zamuner, consulente tecnico di parte messo a disposizione da Studio 3A Valore cui la famiglia si è affidata. Dagli inquirenti il papà Antonio, la mamma Dina e la sorella Deborah si aspettano venga fatta giustizia e di sapere la verità su quei pochi attimi attorno alle 15 lungo la Triestina a Tessera che hanno per sempre cambiato il destino di tutti. Intanto sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Chirignago, il paese dove il ventiseienne panettiere risiedeva con la sua famiglia, sarà celebrato l’ultimo saluto.