Grave incidente a Torre di Mosto, due morti

Due persone hanno perso la vita in un incidente che si è verificato martedì mattina a Torre di Mosto, lungo la provinciale 57, nei pressi della località Staffolo. La dinamica non è ancora chiarita, ma sembra che nello schianto siano coinvolti vari mezzi: una autobetoniera, un furgone e una bicicletta. Le vittime, stando alle prime informazioni, viaggiavano a bordo del furgone. Risulta ferito, con un codice di media gravità, il ragazzino di 12 anni che era in sella alla bici. I soccorritori lo hanno trasportato all'ospedale di Treviso in elicottero.

Nell'impatto, avvenuto verso le 7.30, il furgone è finito fuori strada. A bordo c'era una terza persona, un passeggero che sarebbe stato soccorso in vita, ma in condizioni gravi, ed elitrasportato all'Angelo di Mestre. Ferito anche l'autista della betoniera. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni.

Notizia in aggiornamento