Mortale a Ceggia, perde la vita in sella a uno scooter

Un uomo di 43 anni, Alessio Campagner, ha perso la vita martedì sera mentre viaggiava in sella a uno scooter. L'incidente mortale è accaduto tra le 20 e le 20.30 nel territorio del Comune di Ceggia, sul tratto della provinciale che lo collega a Torre di Mosto. Dalle prime informazioni il motociclista stava percorrendo la curva all'altezza di villa Loredan Franchin di Prà Di Levada quando è uscito di strada perdendo il controllo del mezzo, un Piaggio Beverly 500 su cui viaggiava da solo, schiantandosi contro il muro esterno del monumento.

Nessun altro veicolo coinvolto nello scontro dalle prime verifiche, che per l'uomo è stato fatale. Per i soccorsi non c'è stato il tempo di rianimare il 43enne: al loro arrivo hanno solo potuto accertare la morte. Un impatto tremendo per il giovane, residente a Caorle, sul quale indagano i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, ricostruendo dinamica e cause del fatto e che in serata hanno dovuto comunicare il dramma alla famiglia.