Incidente a Santa Maria di Sala, morto anziano in bicicletta

Un uomo di 72 anni, Livio Giordan, è morto per le conseguenze di un incidente stradale di cui è stato vittima la mattina di mercoledì 31 maggio. Era in sella alla sua bicicletta nel territorio di Caselle, frazione di Santa Maria di Sala, quando sarebbe stato travolto da un veicolo in transito. L'impatto è stato violento e l'uomo è finito a terra esanime.

Per l'anziano ciclista, nonostante i tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare. È deceduto per le gravi ferite riportate. L'automobilista si è regolarmente fermato per prestare aiuto alla vittima, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Ora la dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Giordan era un volontario dell'associazione Mano Amica onlus, con sede a Santa Maria di Sala.