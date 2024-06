Esce di strada con la Vespa, muore a vent'anni

Aveva vent'anni. Girava sempre in Vespa a Campolongo Maggiore, al punto che lo riconoscevano per questo. Daniele Coccato sabato sera verso le 21, nella frazione di Bojon, mentre correva in via Villa è uscito di strada, si è scontrato con un palo della luce e per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla. A Santa Maria Assunta, dove il ventenne abitava con la famiglia, c'è dolore e silenzio per la drammatica morte. Il papà, Diego Coccato, ha un tacchificio nel vicino Comune di Fossò ed è conosciuto anche lì. La scomparsa di suo figlio è un lutto per il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta.

Da quanto si sa sulla dinamica si tratterebbe di un'uscita di strada autonoma, con i rilievi e la ricostruzione in mano agli inquirenti per la verifica delle immagini e la valutazione dell'accaduto. Daniele Coccato lascia un fratello poco più giovane di lui e una sorella di 13 anni. «Le nostre comunità sono scosse e addolorate dopo aver appreso questa terribile notizia - dice il sindaco di Campolongo Maggiore, Mattia Gastaldi - Non ci sono parole per commentare una così grande disgrazia se non pensare alla famiglia».

Il ragazzo aveva studiato all'Ipsia Marconi di Cavarzere e lavorava nel laboratorio di famiglia. Sul profilo social c'è la foto del Vespa club Roncajette di un anno fa che lo ritrae in sella con il casco, lo sguardo rivolto in avanti e il volto sorridente. «Una perdita improvvisa e ingiusta per i cari di Daniele, così tanto provati - aggiunge il sindaco - A nome mio, dell'Amministrazione e di tutti i cittadini di Campolongo, ci stringiamo forte intorno a loro e porgiamo le più sentite condoglianze».