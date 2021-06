Tragico incidente in Romea, un morto

Una persona è morta in un incidente avvenuto lungo la statale Romea nel territorio di Chioggia, al km 77,200, in corrispondenza del ponte di Cavanella d'Adige. Anas ha temporaneamente chiuso la strada al traffico in entrambe le direzioni. Lo scontro, le cui dinamiche sono in corso accertamento, ha coinvolto un'auto ed una moto. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe un giovane del posto.

L'allarme è stato dato intorno alle 13 di oggi, venerdì 18 giugno. Il traffico è deviato su strade alternative e si segnalano lunghe code, sia in direzione Ravenna che verso Venezia. Sul posto sono presenti, oltre ai soccorsi sanitari, le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.