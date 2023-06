Tragedia della strada: si schianta contro un platano e muore a 34 anni

Ennesima tragedia della strada. Nella notte tra venerdì e sabato, poco prima dell'una, ha perso la vita Christopher Vidali, 34enne residente a Torre di Mosto, a causa di un incidente che non gli ha lasciato scampo.

Il conducente, dopo una serata trascorsa con gli amici, sulla strada di ritorno verso casa, ha perso il controllo della propria auto lungo la strada provinciale 57, nel territorio di Eraclea, schiantandosi con la sua Volvo V50 contro un platano.

I vigili del fuoco, giunti sul posto d San Donà e con un autogrù da Mestre, hanno avuto il compito di recuperare il mezzo, letteralmente spezzato in due parti, mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Ai carabinieri è spettato il compito di effettuare i rilievi del caso, per capire la dinamica dello schianto mortale.

