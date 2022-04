Urtato da un'auto, muore ciclista di 71 anni

Un uomo di 71 anni, Tiziano Rui, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, 19 aprile, mentre stava pedalando sulla sua bicicletta nel territorio di Musile di Piave, in via Millepertiche. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la vicenda, ma sembra che il ciclista sia stato urtato da un'automobile che viaggiava nella sua stessa direzione. La macchina lo ha investito con la parte anteriore laterale, l'uomo ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra, battendo la testa.

L'allarme è scattato attorno alle 13.40. I tentativi di soccorrere il ciclista, purtroppo, sono stati vani: gli operatori sanitari hanno eseguito delle manovre di rianimazione, ma le conseguenze riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Oltre all'ambulanza, sul punto dell'incidente sono arrivati i carabinieri di San Donà, che hanno eseguito i rilievi per verificare l'accaduto. La macchina risulta danneggiata in più punti, tra cui un fanale e uno specchietto. L'automobilista, un 87enne del posto, si è regolarmente fermato per prestare soccorso. Tiziano Rui era residente a Musile di Piave.