Automobile tampona un tir in autostrada: morto un 45enne

Ennesimo tragico incidente in A4. È successo attorno alle 15.30 di oggi in prossimità del casello di San Stino di Livenza

Tragico incidente in A4. Poco prima delle 15.30, il conducente di un'automobile, S.R., 45enne di Valdobbiadene (Treviso) ha perso la vita dopo aver tamponato un mezzo pesante a pochi metri dal casello di San Stino di Livenza. I sanitari del Suem 118, intervenuti con ambulanza e elisoccorso da Treviso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale, a cui sono spettati i rilievi del caso.

Nel frattempo personale di Autovie venete, per consentire i soccorsi, ha chiuso il tratto autostradale tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia, istituendo l'uscita obbligatoria di Portogruaro per chi proveien da Trieste.