Incidente a Favaro, morto un uomo

Un incidente avvenuto a Favaro Veneto nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile, ha avuto esito mortale. Lo schianto si è verificato tra due veicoli che si sono scontrati frontalmente lungo via Vallenari Bis, all'altezza del distributore Vega Carburanti. È stato un van Volkswagen a perdere il controllo, invadendo la corsia opposta e causando l'impatto con la macchina proveniente dalla direzione opposta, una Smart.

I tentativi di soccorso dei sanitari, arrivati assieme ai vigili del fuoco, sono stati vani: l'uomo alla guida del van, il 57enne Enrico Della Puppa, residente a Favaro, ha perso la vita. Gli accertamenti sono in corso, ma è possibile che l'automobilista sia stato colpito da un malore in un momento precedente all'impatto, eventualità che spiegherebbe anche la sterzata. Per verificare questa ipotesi saranno necessari ulteriori verifiche mediche.

La persona alla guida della Smart, una ragazza di 26 anni, è rimasta ferita nello scontro ma in modo non grave. Gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre che deviare il traffico.