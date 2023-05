Tragico incidente a Portogruaro, morto un giovane di 18 anni

Un giovane di 18 anni è morto nella notte a causa delle ferite riportate in un grave incidente tra più veicoli, avvenuto ieri sera lungo la tangenziale di Portogruaro, all'altezza dello stabilimento della Purina. Il ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere all'interno dell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e portato d'urgenza all'ospedale locale, in gravi condizioni. Trasferito all'Angelo di Mestre per essere sottoposto a un intervento chirurgico, è giunto in pronto soccorso già in arresto cardiaco. I tentativi di rianimarlo da parte dell'équipe specialistica che lo attendeva sono risultati vani.

Il tragico impatto sarebbe dipeso dalla perdita di aderenza sull'asfalto di uno dei veicoli coinvolti, a causa della pioggia battente. Altre due persone, ferite, sono state soccorse dal Suem. I carabinieri della compagnia di Portogruaro si sono occupati di effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell'incidente.

È stata una giornata difficile sulle strade, quella di mercoledì, dopo ore di piogge continue e un'allerta meteo destinata a durare fino a venerdì sul territorio. In mattinata, verso le 10.30, un'auto ha perso aderenza ed è finita nel fossato a bordo strada con il conducente ferito e soccorso in viale Serenissima, a Vigonovo. Alle 13 invece i vigili del fuoco erano sulla Romea a Sant'Anna di Chioggia per un veicolo uscito di strada che si è capovolto in mezzo all'erba. Contuso, non in maniera grave, l'autista che è stato curato dal 118 arrivato con l'ambulanza.