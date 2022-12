Finisce in un fossato con l'auto, risale sulle strada ma viene travolto: muore un 44enne

Tragedia nella notte, alle 3:30 circa, lungo la strada regionale 515 "Noalese" in via Guglielmo Marconi, a Quinto di Treviso. Un uomo di 44 anni, Livio Babetto, originario di Noale, dopo un incidente causato da un altro veicolo che lo ha tamponato, è uscito di strada: una volta risalito sulla carreggiata è stato travolto e ucciso da un'auto in transito.

Per l'uomo, di professione autotrasportatore (lavorava alla Siat), non c'è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione - come riporta TrevisoToday - Babetto era alla guida di un’Opel Meriva e, dopo essere finito fuori strada nel fossato, è sceso dall’auto ed è stato investito in strada dal sopraggiungere di una Renault Clio, finendo sotto il mezzo. In corso di valutazione da parte della polizia stradale il coinvolgimento di una terza auto, che potrebbe essersi allontanata dopo un precedente incidente con l'Opel Meriva finita nel fossato. Babetto non era sposato e non aveva figli. Lascia i genitori e una sorella, Silvia.

I vigili del fuoco accorsi da Treviso con due squadre, hanno messo in sicurezza l'area. Niente da fare, purtroppo, per Babetto, deceduto sul colpo, come accertato dal medico del Suem. Sotto choc l’autista della Clio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba dopo i rilievi.

Durante la nottata la polstrada di Treviso ha svolto controlli che hanno portato al ritiro di dodici patenti e a sanzionare 42 automobilisti tra cui 9 per tasso alcolemico elevato, 11 per utilizzo di smartphone alla guida, 5 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 4 per omessa revisione del veicolo. Due automobilisti sono stati multati per non essersi fermati all'alt. In tutto sono stati decurtati 208 punti patente.