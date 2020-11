Schianto in moto, morto un uomo

Stava guidando la sua moto, una Kawasaki Ninja, quando ha perso il controllo e si è schiantato a lato strada. È morto così Giuseppe Gorghetto, 61enne di Meolo, vittima di un incidente avvenuto stamattina intorno alle 9.30 lungo la strada Treviso Mare, all'altezza del cimitero di Meolo. L'impatto è stato violento e l'uomo è deceduto probabilmente sul colpo: l'intervento dei soccorsi del 118 è stato vano.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti. Da una prima ricostruzione (ma le indagini sono ancora in corso) sembra che si sia trattato di un incidente autonomo: pare che il motociclista, che correva in direzione San Donà, abbia perso il controllo rientrando dopo un sorpasso e sia andato a sbattere contro un palo sulla destra della carreggiata. Le pattuglie hanno raccolto le testimonianze degli automobilisti che hanno assistito all'incidente, i quali hanno confermato che la moto non avrebbe toccato altri veicoli.

Le verifiche, comunque, proseguono. Nel frattempo la moto è stata posta sotto sequestro e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il periodo necessario alle operazioni il traffico sulla statale è stato bloccato, con conseguenti rallentamenti alla viabilità.