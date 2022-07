Morto in moto un centauro di Campolongo Maggiore

Incidente mortale nella notte fra sabato e domenica. A perdere la vita un centauro di Campolongo Maggiore, Roberto Biolo di 48 anni. Lo schianto è avvenuto in territorio padovano, in via Frignolo nella frazione di Conche di Codevigo. Ai rilievi lavorano i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco (Padova) intervenuti sul mortale. Sembra che Biolo possa aver perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi.

Alcuni automobilisti in transito vedendo la moto a terra hanno avvertito subito i soccorsi. Il Suem non ha potuto salvare l'uomo, un autotrasportatore veneziano. Viabilità rallentata e traffico gestito dalle forze dell'ordine, anche se modesto durante le ore notturne, per consentire ai militari di eseguire tutte le operazioni di ricostruzioni dello schianto che ha causato la morte di Roberto Biolo. Le operazioni sono durate circa due ore. I carabinieri hanno sentito anche i testimoni che hanno visto la moto a terra e si sono fermati chiamando i soccorsi. Dai primi riscontri la vittima sarebbe caduta autonomamente, non ci sarebbe stato alcun coinvolgimento di altri mezzi.