Investe un cervo e finisce fuori strada, morto un camionista

Un uomo è morto mercoledì mattina, 18 ottobre, in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Quero Vas, in provincia di Belluno. La vittima è Manuel Favaro, nato a Treviso e residente a Salzano. È uscito di strada con il proprio camion dopo aver investito un cervo mentre percorreva la provinciale 1, all'altezza della località Marziai. L'animale sarebbe finito nella cabina di guida e nella manovra il veicolo si è rovesciato, concludendo la sua corsa contro gli alberi all'esterno della carreggiata stradale. Anche il cervo è deceduto nell'incidente. Illeso, invece, il conducente di un'automobile che è stata coinvolta solo parzialmente.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 7 di mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai mezzi di soccorso del 118 e ai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione del sinistro. I pompieri, con l'ausilio dell'autogrù, hanno messo in sicurezza il veicolo. Il personale sanitario ha tentato il possibile per salvare il conducente, ma non c'è stato nulla da fare. A quel punto sono iniziate le operazioni di rimozione della salma e di recupero del mezzo.