Schianto con lo scooter, morto un 61enne

Tragedia sulla strada nella giornata di lunedì. È accaduto a Lorenzaga di Motta di Livenza (Treviso), tra via Case Brusade e via Riva Livenza, attorno alle 17.20 circa. A perdere la vita un uomo di 61 anni, Franco Zorzetto, di Annone Veneto.

L'uomo - come riporta TrevisoToday - era in sella ad uno scooter Kymko 300, quando ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada dopo aver divelto alcuni pali della segnaletica stradale. È stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato l'allarme e prestato le prime cure. Intervenuti sul posto ambulanza, elicottero (atterrato nell'area dello stadio) e automedica del Suem 118.

Medico e infermieri hanno tentato di fare il possibile per salvare la vita al conducente del motorino ma a niente sono serviti i tentativi di far ripartire il suo cuore. Per i rilievi del caso e supportare il personale medico sono giunti i carabinieri della stazione di Motta di Livenza. Il mezzo stava procedendo da Motta verso Corbolone.