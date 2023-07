Incidente nella notte, morto un 46enne in scooter

Il 46enne Claudio Cibin, residente nella frazione Millepertiche di Musile di Piave, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la provinciale che collega Musile a Fossalta di Piave. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri: Cibin viaggiava in sella ad uno scooter quando, in base ad una prima ricostruzione, sarebbe stato urtato da un'automobile e successivamente travolto da un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Lo scooter è finito a terra, l'impatto è stato violento e l'uomo non ha avuto scampo.

Lo schianto si è verificato intorno alle 2 di notte. Sul punto dell'incidente, poco distante dall'incrocio con via Filzi, sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I tentativi di soccorrere l'uomo, però, sono stati vani. I carabinieri della compagnia di San Donà hanno raccolto tutti gli elementi per cercare di ricostruire nei dettagli l'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Nelle ore successive, svolti i primi accertamenti, hanno denunciato uno degli automobilisti per il reato di omicidio stradale. Ora l'indagine è affidata alla magistratura.