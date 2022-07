Drammatico schianto mortale nella notte, perde la vita un minorenne

Schianto mortale a Chioggia nella notte tra lunedì e martedì, a rimanere coinvolto un ragazzo minorenne, a bordo di una moto, per cui non c'è stato nulla da fare. In base alle prime informazioni, si trovava a Sottomarina lungo viale Mediterraneo verso mezzanotte. Ed è in quel momento che è accaduta la tragedia in base a una dinamica che le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo. A quanto si è saputo si tratta di un giovane chioggiotto e sull'accaduto sta procedendo il comando della polizia Municipale di Chioggia intervenuto per i rilievi.

+++ In aggiornamento +++