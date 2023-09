Morto il passeggero dell'auto che ha tamponato un tir in A4

Poco dopo le 5 di venerdì mattina, 15 settembre, un incidente ha coinvolto sul Passante di Mestre un’auto e un autoarticolato: il passeggero, accanto al conducente della macchina, un cittadino slovacco, ha perso la vita. Soccorso in condizioni gravissime poi non ce l'ha fatta. L’incidente è avvenuto in carreggiata ovest (direzione Milano) al chilometro 381+700, nel territorio di Spinea. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Venezia. L'auto ha urtato violentemente il retrotreno del mezzo pesante, carambolando poi in carreggiata.

Il passeggero è stato preso in carico in codice rosso dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale, dove non si è potuto salvare. Praticamente illeso il conducente dell’auto, come pure l’autista del mezzo pesante tamponato. Sul posto, oltre alla polstrada, sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso stradale e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete (Cav), coordinati dal centro operativo di Mestre. L'intervento di soccorso e ripristino della viabilità ha consentito di smaltire il traffico accumulato prima dell’ora di punta e alle 7 la situazione era già rientrata nella normalità.