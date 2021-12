Incidente sulla Triestina, morto un anziano

Un anziano di 85 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre, attorno alle 17.30. Lo schianto si è verificato lungo un tratto rettilineo della strada Triestina, nel territorio di Portogruaro, vicino alla caserma Capitò. Una volta lanciato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e la polizia locale di Portogruaro.

Nell'incidente sarebbero coinvolti tre veicoli: la macchina guidata dall'anziano, che proveniva da Fossalta di Portogruaro ed era diretta verso Portogruaro, si è scontrata violentemente con un'automobile proveniente dalla direzione opposta, poi ne ha colpita un'altra. Gli altri automobilisti, in base alle prime informazioni, non avrebbero riportato gravi conseguenze. La polizia locale sta effettuando gli accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dello schianto. L'uomo deceduto (A.A. le sue iniziali) viveva nella zona.