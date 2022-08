Moto contro auto, diciottenne all'ospedale

Un dociottenne di Stra è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, 4 agosto, poco fuori dalla provincia di Venezia. Lo schianto si è verificato attorno alle 8 lungo la Riviera del Brenta, nel territorio di Noventa Padovana, all'incrocio tra la principale via Noventana e via Marezzane. Si sono scontrati un'automobile Chrysler, guidata da un 84enne del posto, e una moto Yamaha su cui viaggiava il diciottenne di Stra, L.M.C.

Subito soccorso dai sanitari del Suem 118, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale a Padova. Le sue condizioni, come riferisce PadovaOggi, non sarebbero gravi. Conseguenze anche sulla viabilità, che ha subito ritardi per circa un'ora. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale di Noventa e di Stra, che si sono occupate di gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell'incidente.

In base alle prime informazioni, lo schianto è avvenuto nel momento in cui l'auto, proveniente da Noventa, ha svoltato a sinistra per imboccare via Marezzane. Nello stesso istante è sopraggiunta la moto, che correva in direzione opposta. Probabilmente abbagliato dal sole, l'automobilista ha intrapreso la manovra senza dare la precedenza alla Yamaha. L'impatto, a quel punto, è stato inevitabile. Il motociclista è stato disarcionato e ha concluso la sua corsa in mezzo alla siepe di un'abitazione privata.