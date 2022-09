Incidente in centro a Favaro, grave uno scootersista di 56 anni

Sono molto gravi le condizioni di un 56enne di Favaro che è finito contro un palo in sella al suo scooter martedì pomeriggio, mentre attraversava piazza Pastrello. Forse è finito sulla rotaia del tram, correndo in moto, dove ha perso l'equilibrio finendo fuori dalla carreggiata e sbattendo a terra. La dinamica è al vaglio del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia che ha fatto i rilievi e raccolto le immagini delle telecamere per rivedere l'accaduto. A lungo gli operatori del 118 hanno rianimato lo scooterista, prima di trasferirlo all'Angelo, dove il "trauma team" dell'ospedale attendeva il suo arrivo per un intervento chirurgico immediato. Dopo l'operazione, l'uomo è stato spostato in Rianimazione dove sarà tenuto in osservazione nelle prossime ore. In base alle prime verifiche nell'incidente nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.