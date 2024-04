Schianto sulla Sp59: motociclista ferito nello stesso tratto dove è morto Edoardo Bernardi

Un motociclista di Oderzo (Treviso) di 59 anni è rimasto ferito in un incidente nel pomeriggio di domenica 28 aprile. Avrebbe perso il controllo della sua Ducati Monster lungo la strada che collega San Stino di Livenza a Caorle, andando a sbattere contro un albero. È lo stesso tratto dove, il 18 febbraio scorso, ha perso la vita il 19enne Edoardo Bernardi.

Nello schianto di ieri - come riporta TrevisoToday - il 59enne trevigiano è stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo di una decina di metri. I sanitari del 118 sono stati allertati da alcuni automobilisti di passaggio. L'elicottero del Suem di Treviso ha trasportato il ferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove l'uomo è ora ricoverato in prognosi riservata. Importanti i disagi per la viabilità: la strada è stata chiusa nel momento in cui iniziavano i primi rientri da Caorle. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ma sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli.

La presunta pericolosità della strada metropolitana 59 è già stata oggetto di dibattito, anche in seguito alla morte di Edoardo Bernardi, che aveva perso la vita mentre era di ritorno dal turno di lavoro in un pub di Susegana. Nella giornata di domenica ne ha parlato anche la madre del 19enne, Maria, pubblicando un post online: «Un altro incidente su quella strada, un altro incidente sulla coscienza di chi non è intervenuto per la sicurezza di tutti noi. Non è possibile che a distanza di soli 2 mesi dall’incidente che ha ucciso Edoardo, dobbiamo assistere ad un’altra tragedia. Non è una situazione degna del nostro paese e non è una situazione degna della regione e provincia in cui viviamo. Tutti questi incidenti non verranno dimenticati. Dobbiamo risolvere questa situazione».