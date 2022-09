Motociclista veneziano travolto da un capriolo: è in rianimazione

Un capriolo lo ha travolto sulla strada mentre stava transitando con la moto. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di domenica lungo la provinciale 349 in località Ghertele nel territorio di Roana (Vicenza). Il motociclista, un uomo residente nel Veneziano, è stato investito dall'animale che è uscito improvvisamente dal bosco.

Il centauro è stato sbalzato dalla moto, finendo prima contro un masso e poi nel letto del torrente in secca a lato della strada. A causa delle gravi ferite riportate nella caduta, l'uomo è stato ricoverato in rianimazione al San Bortolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di legge.

