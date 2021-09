Due incidenti in moto sul ponte della Libertà e sul cavalcavia della Giustizia

La pioggia di stamattina ha reso l'asfalto scivoloso contribuendo, probabilmente, a due incidenti che si sono verificati tra Mestre e Venezia. Uno sul ponte della Libertà, in direzione Venezia, dove una moto è andata a terra sulla corsia di marcia. A bordo c'erano due persone, il motociclista di nazionalità francese e la moglie: la donna, di 56 anni, avrebbe riportato una frattura alla gamba. Sul posto è arrivato il reparto motorizzato della polizia locale e, per il tempo necessario ai soccorsi, il tram è stato rimpiazzato dai bus sostitutivi.

L'altra caduta, sempre autonoma, è avvenuta sul cavalcavia della Giustizia, via Miranese. Anche in questo caso si tratta di un mezzo a due ruote, uno scooter che ha perso aderenza ed è andato a terra. Alla guida un 54enne di Mestre il quale, fortunatamente, non avrebbe avuto gravi conseguenze. Anche qui è intervenuto il reparto motorizzato, mentre Actv ha deviato le corse dei bus.