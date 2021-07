Schianto sulla Triestina, un motociclista di 35 anni ferito grave

Un motociclista di 35 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi, verso le 14, nella zona di Tessera. L'uomo (S.F., veneziano) stava guidando una moto Ducati lungo la strada regionale 14 Triestina. All'altezza dell'incrocio con via Ca' da Mosto, per motivi ancora da accertare, è andato a sbattere contro una macchina, una Renault Espace che stava svoltando a sinistra per immettersi nella laterale. La moto procedeva in direzione Jesolo.

L'impatto è stato violento e il motociclista è sbalzato a terra, restando ferito in modo grave. Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma ha una gamba e un piede in brutte condizioni. È stato soccorso dalle ambulanze del 118 e trasportato all'ospedale di Mestre, mentre il personale del reparto motorizzato della polizia locale ha svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto c'era un 46enne della provincia di Udine, illeso.